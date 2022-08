Spettacolo "E' stato un tempo il mondo"

Spettacolo con Franco Arminio e Ginevra di Marco



accompagnati da Francesco Magnelli e Andrea Salvadori



da un'idea di Francesco Magnelli



Le canzoni di Ginevra Di Marco, che interpreta i testi sociali e civili della musica folk e popolare, si fondono con le poesie di Franco Arminio, creando un nuovo spettacolo scritto apposta per il festival. "È stato un tempo il mondo", verso di una canzone dei CSI, dà il titolo alla serata per ricordarci cosa è stato il mondo e cosa sta diventando, attraverso canzoni popolari, poesia popolare, canzoni d’autore, momenti intimisti e di festa.



Prenotazione consigliata: prenotazioni@combinazionifestival.it o 3454813756 / 3488680090



In caso di maltempo, lo spettacolo si terrà nel teatro comunale di Trevignano.



---



L'iniziativa è promossa all’interno del progetto di protagonismo giovanile “Rigenera”, cofinanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale a valere sul Fondo per le politiche giovanili



---



Franco Arminio è nato e vive a Bisaccia, in Irpinia d’Oriente. Ha pubblicato molti libri, che hanno raggiunto decine di migliaia di lettori. Ha guidato molte azioni contro lo spopolamento dell’Italia interna e ha ideato la Casa della paesologia a Bisaccia e il festival La luna e i calanchi ad Aliano.



Ginevra Di Marco, fra le più raffinate interpreti del panorama italiano, nel suo percorso artistico incrocia volti, suoni, memorie, fa suoi canti in lingue diverse, si confronta con artisti italiani e internazionali (nell’ultimo lavoro canta Luigi Tenco), in un continuo scambio musicale e umano.