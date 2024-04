è Verdiso - 33^ edizione

Conto alla rovescia per è Verdiso, la rassegna dedicata al vino verdiso, ideata e organizzata dalla Pro Loco di Combai e dall’Associazione “Amici del Verdiso” per valorizzare un vitigno autoctono antico e per far conoscere ai visitatori il suo territorio di produzione. La 33^ edizione della manifestazione si aprirà venerdì 3 maggio, dando il via a due fine settimana densi di degustazioni enogastronomiche, occasioni di svago e interessanti novità, come il laboratorio di cucina Oggi cucino io o l’escursione guidata nel bosco interamente in lingua inglese.

La kermesse, che rientra nel cartellone della Primavera del Prosecco Superiore, si distingue per la proposta di un vino di nicchia, che negli anni ha saputo conquistarsi un posto d’onore nell’albo enologico locale e per la creatività dei volontari della Pro Loco che ogni anno sanno inventare proposte curiose e interessanti. La cerimonia di inaugurazione si terrà sabato 4 maggio alle ore 18:00.

Oltre alle serate culinarie a tema - a base di paella, frittura di pesce, risi&bisi, erbe spontanee e selvatiche, tagliata in salsa francese, accompagnate da Verdiso, nelle tipologie tranquillo, frizzante, con fondo, spumante e passito - sabato 4 maggio, a partire dalle ore 18:30, ritorna APERIpiazza, aperitivo in piazza Brunelli fra suggestioni sonore, cicchetti e panini gourmet.

Domenica 5 maggio alle ore 9.30 Passeggiando tra le rive, escursione tra i vigneti del Verdiso di Combai guidata da un esperto con degustazioni all’aperto presso alcune aziende agricole locali.

Sabato 11 maggio, dalle ore 15.00 Oggi cucino io. Si tratta di un laboratorio manuale di cucina con le erbe spontanee adatto a tutti… dai 5 anni in sù. Dalle ore 17.00 Among the fruity hills, passeggiata di cinque chilometri tra i secolari castagni di Combai, i vigneti e le casere. La novità? La guida illustrerà il percorso e intratterrà i partecipanti esclusivamente in lingua inglese. In chiusura di serata, la premiazione Concorso Enologico è Verdiso.

Infine, domenica 12 maggio alle ore 10.00, Tra i filari con il produttore, passeggiata con l’agricoltore per scoprire i segreti del vigneto. La giornata proporrà inoltre una Esposizione d’auto d’epoca Alfa Romeo e, alle ore 17.00 Sgarbar bisi come na olta in collaborazione con l’Associazione “Bisicoltori di Borso del Grappa”. Info e prenotazioni: 345.3525320 proloco@combai.it | www.combai.it