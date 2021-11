Teatro Auditorium Antiga: ecco la proiezione di "Eagles - Farewell Tour"

Prezzo non disponibile

Mercoledì 24 novembre, presso il Teatro Auditorium Antiga di Miane, si terrà la proiezione di Farewell 1 Tour: Live From Melbourne degli Eagles.



Il concerto, ripreso in tre serate a novembre 2004 presso la città australiana, immortala il rock di una delle band che ha scritto pagine seminali, tra cui quella Hotel California che li ha inseriti nell'immaginario collettivo.



Evento con prenotazione consigliata, posti limitati. Per prenotazioni https://rebrand.ly/eventimiane, 342 710 1141 o eventi@prolocomiane.it .



L'evento si terrà nel rispetto delle normative di contenimento della pandemia Covid-19 vigenti.