 Echi di fiabe - I tre Porcellini in versione rock

Al Teatro Binotto di Villa Correr Pisani di Montebelluna per Echi di fiabe arrivano I tre porcellini: l’appuntamento per le famiglie amanti dello stile rock è per il 30 aprile alle ore 17.30 Un sempreverde di Fondazione Aida, passando dal rock leggero ad un accattivante stile country lo spettacolo musicale coinvolgerà i bambini dai 3 anni in una rivisitazione della favola nota a tutti.

Con Riccardo Carbone, Fabio Slemer e Rossella Terragnoli, per la regia di Massimo Lazzeri.

A prima vista potrebbe sembrare la classica storia dei tre porcellini, ognuno con la sua casa, con l’albero di mele, il camino dal quale si cala il lupo cattivo che li perseguita… Se non fosse che, all’inizio della storia, il lupo si presenta alle selezioni di un noto programma televisivo musicale, canta il suo pezzo forte, ma non viene accettato. Se non fosse che il lupo, sbagliando strada, arriva ad una casa di mattoni dove crede di trovare un porcellino, ma dalla quale invece esce una vecchina, che altri non è se non la nonna di Cappuccetto Rosso (che questo lupo non ha nessuna intenzione di mangiare!). Se non fosse anche che i tre porcellini, una volta messo in fuga il lupo, decidono di intraprendere la carriera artistica e fondare un gruppo, la “Pig Band”. Tre attori quasi invisibili animano cinque pupazzi che cantano, ballano, saltano, corrono su una verde collina che si trasforma via via in casa di paglia, legno e mattoni, in strada di campagna e in albero di mele. Una nonna nella storia sbagliata (o sarà lei in quella giusta e tutti gli altri fuori posto?), tre allegri porcellini e un lupo, che ha un’unica passione (quella della musica) e un’unica paura (quella dei bambini)!



Teatro R. Binotto di Villa Correr Pisani Via A. Anassillide 5 – 31044 – Biadene di Montebelluna (TV) Info SERVIZIO CULTURA 0423 617423 – cultura@bibliotecamontebelluna.it

Biglietti: unico € 5 gratuito sotto i 3 anni sconto famiglia (con 3 membri) € 12

Vendita il giorno dello spettacolo presso la biglietteria del teatro un’ora prima dell’inizio oppure online



Info: tel 045/8001471 – fondazione@fondazioneaida.it -

Teatro R. Binotto di Villa Correr Pisani Via A. Anassillide 5 – 31044 – Biadene di Montebelluna (TV)

Info SERVIZIO CULTURA 0423 617423 – cultura@bibliotecamontebelluna.it

Biglietti: unico € 5 gratuito sotto i 3 anni sconto famiglia (con 3 membri) € 12

Vendita il giorno dello spettacolo presso la biglietteria del teatro un’ora prima dell’inizio oppure online



Info: tel 045/8001471 – fondazione@fondazioneaida.it