L’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Treviso organizza il webinar “Economia e diritto dello sport, un Focus Triveneto. Dalla riforma dell'ordinamento sportivo all'evoluzione dello sport system pre e post pandemia”. L’appuntamento è online per venerdì 25 giugno 2021 sulla piattaforma Moodle dalle ?14:30 alle 16:30. L’evento è gratuito e aperto alla cittadinanza.

Dopo i Mondiali di Cortina 2021, il Veneto si prepara ad un’altra tappa importante: le Olimpiadi invernali Milano-Cortina del 2026. La riforma del diritto sportivo, i grandi eventi, i diritti media e le sponsorizzazioni sportive, la produzione di articoli sportivi e l’impiantistica rendono lo sport a tutti gli effetti un’azienda per spingere l’economia del Triveneto, ed una realtà in cui tutti gli attori si impegnano per garantirne il buon funzionamento.

Analizzare le nuove sfide strategiche e organizzative dell’industria dello sport e le nuove opportunità di business che il settore sportivo può offrire al sistema economico del Triveneto, anche alla luce delle recenti normative, saranno i temi del webinar con i rappresentanti del mondo sportivo, professionale e accademico, per presentare una panoramica sull’impatto della sporteconomy in Triveneto, pre e post Covid e sulle prospettive di sviluppo dell’industria dello sport.



Dopo i saluti di David Moro, presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Treviso e presidente del Volley Treviso e della commercialista Rossella Porfido che presenterà il progetto commercialisti - sport realizzato con l’Università di Venezia, interverranno l'avvocato Guido Martinelli del foro di Bologna, sul tema delle novità giuridiche della riforma del diritto dello sport; il commercialista Enrico Savio referente fiscale della federazione ciclistica Italiana, sul tema del rapporto tra sport e riforma del terzo settore; il professor Moreno Mancin del Dipartimento di Management dell'?Università Ca' Foscari di Venezia, che presenterà l’analisi delle performance delle aziende dello sport-system nel Triveneto; e l’imprenditore Simone Barbazza marketing director and sustainability manager di Rudy Project che racconterà l'impatto e la reazione della crisi pandemica nell’impresa.

Modera l'evento il giornalista Michele Damiani responsabile della rubrica diritto e sport di Italia Oggi.



L'evento, realizzato con il sostegno di Centromarca Banca, Aste33, Datev koinos, SCP strategie informatiche di Sistemi, Veda e Viva, consente di maturare due crediti formativi per la formazione professionale continua dei dottori commercialisti ed esperti contabili.



Iscrizioni gratuite: https://bit.ly/comsportv