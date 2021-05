"Ed è subito sera": i fotografi Matarazzo e Ruggieri a Spazio Solido

Dal 15 al 30 maggio 2021 - SPAZIO SOLIDO - Via Inferiore, 53 – Treviso - Ingresso gratuito

La ripresa delle attività di SPAZIO SOLIDO è caratterizzata da una mostra fotografica dedicata a immagini notturne, come omaggio alla progressiva uscita dal periodo pandemico di oscurità. Ed è subito sera è una raccolta di scatti che parte da distinte indagini fotografiche "Spazio insondato" di Claudio Matarazzo e "La notte mi viene a cercare" di Ruggero Ruggieri, entrambe dedicate alla notte, al buio e alle ombre che segnano il confine tra misterioso e comprensibile.

La mostra, curata da Chiara Stival, amplifica la sua atmosfera e il valore introspettivo anche per evocazioni ispirate da poesie care ai fotografi. Grazie alla collaborazione con Lib(r)eriamoci, durante il periodo espositivo sono previsti due momenti di suggestioni letterarie proposte da Chiara Stival e Alberto Trentin, per mettere ancor più in evidenza la ricerca che nasce dallo sguardo dei fotografi.

Il concept della mostra

Le ore del giorno senza luce sono, per eccellenza, simbolo dell'ignoto e della sua ambivalente natura: ciò che non si conosce attrae, il mistero si fa richiamo di conoscenza, e al contempo l'oscurità suscita sentimenti di timore e di incertezza. L'occhio avverte la necessità di adeguarsi all'ambiente in una modalità differente rispetto all'approccio con la luce, non sempre è in grado di delineare le forme per ricondurle a oggetti o luoghi noti, la vista potrebbe non essere capace di trasferire alla mente un'informazione certa, provocando il fraintendimento.

In questa prospettiva, i due fotografi propongono una selezione di fotografie che amplificano quella percezione di non definito, di possibile ma sfuocato, e soprattutto di stimolazione a una diversa percezione dell'esterno e della propria interiorità. Il vernissage della mostra sarà venerdì 14 maggio, dalle 18 alle 20; successivamente la mostra sarà visitabile dal 15 maggio al 30 maggio, dal lunedì al sabato dalle 17 alle 19.30, la domenica dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 19.30

In rispetto delle normative vigenti, durante l’evento e per tutta la durata della mostra, verranno attuate le misure necessarie al mantenimento del distanziamento interpersonale di sicurezza.