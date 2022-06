Edifici trevigiani in muratura e rischio terremoto

Quali edifici trevigiani in muratura sono a rischio terremoto? Che possibilità offre il sismabonus 110%? Come fare la caratterizzazione meccanica dei materiali e valutare lo stato di conservazione? Quale efficiacia con le tecniche di intervento per il miglioramento della risposta sismica dell’edificio?

A queste domande l'Ordine Ingegneri Trevsio darà risposta con il corso di formazione webinar, coordinato dall'ing. Gessica Furlan, che si terrà il 13 e 20 giugno 2022. Si potrà interagire con docenti di grande esperienza come il prof. Antonio Borri dell'Università degli Studi di Perugia e l'ing. Alessandro De Maria della Regione Umbria – Servizio rischio sismico.

La segreteria è aperta per informazioni ? 0422 58 36 65 anche in email associazione@ingegneritreviso.it Il programma sul blog dell'Ordine Ingegneri Treviso https://ingegnoinforma.com.