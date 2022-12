Edizioni Chartesia chiude l’anno canoviano con un grande evento pubblico

Dopo l’intenso tour di presentazioni che ha portato il libro Canova. La vita, gli amori, le passioni e l'arte nelle principali librerie e istituzioni museali del Trevigiano e non solo, Edizioni Chartesia e Rosanna Potente si accingono a chiudere l’anno canoviano con un evento da non perdere, in collaborazione con la Fondazione Benetton Studi Ricerche: l’appuntamento è fissato per mercoledì 21 dicembre alle ore 18:30 presso l’auditorium di Palazzo Bomben a Treviso, dove l’autrice dialogherà con Andrea Bellieni, responsabile del Museo Correr di Venezia e autore della Prefazione del volume. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti disponibili.



Il focus dell’incontro



L’incontro sarà l’occasione per scoprire uno dei tanti temi affrontati dall’autrice nel suo libro, una monografia a tutto tondo che offre il ritratto completo di Antonio Canova, descrivendo i diversi volti di uno dei massimi artisti di tutti i tempi: i segreti, le tecniche e i capolavori dello scultore, la grazia e l’estro sfavillante del pittore, la tenacia del mediatore diplomatico che tenne testa a Napoleone, le inclinazioni, i sentimenti e le amicizie dell’uomo, evidenziando persino i rari vezzi o le fragilità di un animo inquieto ma indomito che seppe dare forma a un nuovo ideale di bellezza. Il tutto in un volume da collezione di grande formato, con copertina rigida cartonata impressa in oro a caldo, una veste grafica ricercata e oltre 140 spettacolari immagini fotografiche che rendono questo libro un gioiello da sfogliare, leggere e ammirare.