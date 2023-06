Giovedì 15 giugno 2023 alle ore 20:45, si terrà uno straordinario evento nella suggestiva cornice dell'Abbazia di Santa Maria del Pero a Monastier di Treviso. Sul palco ben 40 artisti, tra cantanti solisti e coro, per mettere in scena il melodramma giocoso "L'Elisir d'Amore" di Gaetano Donizetti. La regia sarà curata da Maurizio Franceschetti, in collaborazione con AccademiaInOpera e il Coro Arsamanda diretto da Paola Burato. L'Abbazia di Santa Maria del Pero, con la sua bellezza intramontabile, creerà uno sfondo incantevole per questa straordinaria rappresentazione, consentendo a mente e corpo di fondersi in un'atmosfera magica e indimenticabile.



Enti promotori:

Comune di Monastier di Treviso

Comune di Nervesa della Battaglia

Comune di Vidor

Città di Mogliano Veneto.



Organizzazione a cura di Spirito Nuovo Venezia-Aggregazione Italiana per la Cultura, l'Arte e la Musica.



Direzione artistica di Matteo Gobbo Trioli.



In collaborazione con Uahuu S.r.l.



Con il sostegno di Arper S.p.a.



Progetto grafico a cura di Francesca Piovesan.