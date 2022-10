“L’Elisir d’Amore”: l'opera di Donizetti arriva al Palamazzalovo

L’opera lirica torna a Montebelluna: la ricorrenza del 150esimo anniversario del trasferimento del mercato dal Colle al piano, con il ricco calendario di eventi proposti, diventa l’occasione di riportare a Montebelluna anche l’opera in musica. Sabato 5 novembre alle ore 20.45 presso il Palamazzalovo il maestro Pietro Semenzato dirigerà l’opera in due atti “L’Elisir d’Amore” di Gaetano Donizzetti, con la Venice Chamber Orchestra, un’orchestra costituita interamente da giovani musicisti diplomati nei conservatori del Veneto, e i cori Arsamanda e AccademiainOpera. L’evento è organizzato dal Comune di Montebelluna in collaborazione con l’Associazione Chitarra in Arte.

L’ingresso è gratuito.



Adina Resi Fontana

Nemorino Hao Kang

Belcore Stavros Mantis

Dulcamara Maurizio Francescetti

Giannetta Vittoria Brugnolo



Cori Arsamanda e Accademiainopera

Venice Chamber Orchestra

Maestro Pietro Semenzato

Regia Maria Selene Farinelli



Atto I

Dopo la mietitura, Nemorino, contadino timido e impacciato, ammira da lontano la ricca e capricciosa Adina, ma non osa dichiararle il suo amore. Quando trova il coraggio di farlo, riceve un rifiuto. Arriva al villaggio Dulcamara, un ciarlatano che, messo al corrente della disperazione di Nemorino, gli offre un elisir magico che gli permetterà di conquistare Adina in meno di ventiquattro ore. Nemorino, più sicuro di sè, innervosisce la ragazza, che per puntiglio decide di sposare il generale Belcore. Nemorino chiede quindi ad Adina almeno di rinviare le nozze di un giorno, perché l'elisir abbia effetto.



Atto II

Nemorino, il giorno delle nozze tra Belcore e Adina, chiede a Dulcamara una seconda bottiglia di elisir e per pagarla si arruola nell'esercito di Belcore. Nemorino si lusinga intanto di essere corteggiato da tutte le ragazze del paese e attribuisce all'elisir questa novità, senza sapere che suo zio è morto e lo ha lasciato erede di una fortuna. Adina comincia ad amarlo, ora che s'è fatto soldato per lei, e ricompra da Belcore l'atto di arruolamento, che consegna a Nemorino, dichiarandosi. Certo merito dell'elisir è la felice conclusione della vicenda.



Venice Chamber Orchestra

La Venice Chamber Orchestra (VCO) è un'orchestra costituita interamente da giovani musicisti brillantemente diplomati nei Conservatori del Veneto, che hanno deciso, su iniziativa del direttore d'orchestra Pietro Semenzato, di creare in maniera del tutto autonoma e autogestita un'orchestra giovanile dedita al repertorio sinfonico e operistico. Originariamente nata come Ensemble, la VCO si è poi costituita in associazione culturale nel 2014.

I programmi proposti spaziano dal repertorio barocco e classico a quello romantico e novecentesco, con particolare attenzione alla valorizzazione di composizioni rare o poco conosciute dal grande pubblico. L'orchestra ha svolto la sua attività in varie Sale da Concerto e Teatri del Nord Italia con successo di pubblico e critica: Teatro La Fenice di Venezia, Teatro Toniolo di Mestre, Teatro "Mario Del Monaco" di Treviso, Teatro "L. Da Ponte" di Vittorio Veneto, Teatro "Zancanaro" di Sacile, Teatro "Maffioli" di Caerano San Marco, Teatro di Villa Belvedere e Teatro Nuovo di Mirano, Teatro "A. Vivaldi" di Jesolo, Teatro Giovanni XXIII di Belluno, Teatro "Aldo Rossi" di Borgoricco, Teatro "Ballarin" di Lendinara, Teatro Sociale "E. Balzan" di Badia Polesine, Teatro "S. Pertini" a Santa Maria di Sala, Sala dei Giganti di Palazzo Liviano a Padova, Sala Concerti di Palazzo Pisani a Venezia, Basilica di Sant'Eufemia a Grado, Basilica dei Santi Giovanni e Paolo a Venezia, Duomo Vecchio di Monselice, Auditorium Generali Italia a Mogliano Veneto, PalaMazzalovo di Montebelluna, Palazzo del Cinema al Lido di Venezia, Padiglione Venezia della Biennale, oltre che in numerose altre chiese, teatri, ville e piazze del territorio. La Venice Chamber Orchestra ospita abitualmente solisti, cantanti e direttori di fama internazionale.

Per info: venicechamberorchestra@gmail.com