“Ci vediamo lì" è il nuovo format confidenziale di Eliza G, cantante e compositrice italiana già protagonista più volte in contesti internazionali d'eccellenza come, tra gli altri, The Voice of Italy, Eurovision, Fake Show su RaiDue (...). Mercoledì 22 maggio dalle 21 sarà sul palco del Mondo Live di Fontanelle (Treviso), per un appuntamento decisamente particolare.

“Ci vediamo lì" infatti accorcia la distanza virtuale tra l’artista è il pubblico. E’ uno pocket show che nasce dall’idea di poter vedersi non con i follower o fan ma come li chiama Eliza G, “Gli amici del web”. L'idea nasce dall’approccio che si ha con gli amici nel darsi un appuntamento per vedersi in un determinato posto e raccontarsi su quello che si sta facendo e che si è fatto nel periodo che non ci si è più visti.

“Ci vediamo li’” è un viaggio tra aneddoti, spiegoni, classici internazionali e brani inediti un quadro completo di Eliza con la cornice sonora del maestro Nicola Sciarpa. Dopo il successo del palco, è arrivato quello del web dove le persone ogni settimana si collegano per poter ascoltare gli aneddoti legati ai brani e ascoltare la sua versione... Ma mercoledi 22 maggio, chi lo desidera può godersi la magica voce di Eliza G live, ovvero al massimo.

22/5 Eliza G in "Ci vediamo lì live" @ Mondo Live - Fontanelle (Treviso), via Roma 22

+39 349 8282586 info@birreriagalileo.it

Aperitivo ore 19:30-20:00 Sala Birreria; Cena-spettacolo ore 20:00 Sala Veneziana, menù alla carta, coperto live € 10; Inizio spettacolo con intervista all'artista ore 21:00; Solo concerto live ore 21:30, € 20 con una consumazione normale (priorità alla cena).

Le recenti presenze tv a "Fake Show – Diffidate delle imitazioni" su Rai 2 e uno show importante come "Divas" (andato in scena a Matera il 13 ottobre '23) consolidano senz'altro la carriera di Eliza G, che nel tempo ha raggiunto traguardi molto importanti. Se in Italia i fan, le apparizioni in tv (The Voice of Italy 2019, All Together Now) ed i riconoscimenti non le mancano (nel 2021 ha vinto il Premio Lunezia), quella di Eliza G è una carriera decisamente internazionale. Dopo la vittoria nel 2019 al Cerbul de Aur, il più importante festival musicale rumeno, ha partecipato all’Eurovision Romania 2022 ed i suoi concerti tra Europa ed America Latina (soprattutto in Gran Bretagna, Brasile, Spagna, Svizzera e Francia) sono spesso sold out. E' laureata inoltre in Lingue e letterature straniere, con una tesi in lingua inglese sul romanzo "Dracula "di Bram Stoker.

Eliza G è l’unica artista italiana ad essere stata inclusa da The Voice mondiale in due video YouTube davvero molto visti. La sua interpretazione di “Hurt” di Christina Aguilera è stata inclusa nel video delle esibizioni più emozionanti (43 milioni di visualizzazioni) e in quello quello dedicato alle canzoni di più difficile interpretazione della storia di The Voice (12 milioni di visualizzazioni).