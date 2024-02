Elms 225 festeggia quattro anni di attività con il dj Joe T Vannelli

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Venerdì sera, 16 febbraio, il locale Elms 225 di Olmi di San Biagio festeggerà il suo quarto compleanno con un evento in compagnia del dj Joe T Vannelli, con inizio alle ore 22. Il titolare Alessandro Brazzo racconta: «Abbiamo aperto per la precisione il 18 febbraio 2020, pochissimi giorni prima che tutta l'Italia si fermasse a causa del Covid e del lockdown. Per noi inizialmente fu terribile: tutto bloccato e annullato nel giro di poche ore. Ma abbiamo deciso di non mollare, di stringere i denti e di trovare nuove soluzioni, insieme. Attraverso i social, ad esempio, dopo qualche settimana ci eravamo organizzati per promuovere prima le consegne a domicilio e poi l'asporto in sede». Oggi il locale di Brazzo, aperto solo in orario serale, con riposo il lunedì, funziona molto bene e sta dando grandi soddisfazioni.

«Gli ingredienti del successo sono molteplici: qualità del cibo e delle bevande, abbinamenti insoliti, ricerca e innovazione, sempre serviti con gentilezza e un ampio sorriso. E poi la musica, dal vivo o con dj, è la colonna sonora di molte nostre serate, che attira clienti anche da lontano. Elms, che significa Olmi in inglese, come la località in cui siamo insediati, ha una clientela varia: dai giovani, alle famiglie, agli adulti». Altri due elementi importanti nella proposta di Elms sono il team del locale, "affiatato e ben integrato, come una squadra sportiva" e poi l'attenta selezione dei prodotti. «Ci sono le birre e i drink internazionali, a fianco a ingredienti della filiera corta locale, che parlano di stagionalità, metodi di produzione sicuri, sapori genuini e autentici, certificati». Insomma, una bella avventura quella di Brazzo e del suo staff, che merita una festa in grande stile per i suoi primi quattro anni di attività.