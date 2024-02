ELVIS PRESLEY CELEBRATION – NIKO CONGIU

Sabato 24 Febbraio 2024 / 22.00

Montebelluna (TV), Mattorosso

“Elvis Forever Niko” è il nuovo Show che con scenografie suggestive e musica dal vivo rende omaggio alla carriera musicale di Elvis Presley, grande icona del Rock’n’ Roll e fonte di ispirazione per tanti artisti in tutto il mondo.

Ideato e concepito dal cantante Nicola “Niko” Congiu noto per le numerose partecipazioni in programmi televisivi nazionali: Re per Una Notte su Italia uno, Ci Vediamo in Tv con Paolo Limiti e Domenica In su Rai uno.

A) CENA + SPETTACOLO

Servizio live: 6€ a persona TAVOLO CENTRO SALA

Servizio live: 8€ a persona TAVOLO PEDANE

Per prenotare chiama lo 0423.303757

B) SOLO SPETTACOLO

Ingresso con prima consumazione €10

Ti aspettiamo dalla cena,

Prenota il tuo posto chiamando il numero Infoline 0423 303757