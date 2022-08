🌟🌟🌟Emozioni d'Estate 2022🌟🌟🌟

Novità assoluta 2022: il parco gonfiabili più grande che abbiate mai visto, divertimento garantito per i vostri bimbi.



Tutte le sere sarà possibile cenare sotto le stelle!



? VENERDì 2 SETTEMBRE

dalle 20:00 si canta e si balla con le hit musicali e l'animazione di @maricakaravoice con il loro incredibile show, special guest della serata Ruben, il dj rivelazione dell'estate 2022

? SABATO 3 SETTEMBRE

dalle 18:30 Festival Artisti di Strada con animazione per i più piccoli, con incredibili spettacoli , acrobazia, teatro e giocoleria di strada.

? DOMENICA 4 SETTEMBRE

dalle 17:00 "Tutti in Villa", gonfiabili , artisti e spettacoli formidabili contamineranno il parco di villa Wassermann , per una giornata di giochi e divertimento.



INGRESSO LIBERO - NON MANCARE!