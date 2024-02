Giovedì 8 febbraio alle 19.00 Fabrica ospita Enea Colombi, giovane regista italiano, per una presentazione dei suoi ultimi lavori – video musicali e progetti commerciali – e una proiezione speciale de “Il giorno dopo”, il suo cortometraggio d’esordio incentrato sul conflitto tra uomo e natura.



Nato nel 1997 a Piacenza, Enea Colombi ha iniziato la sua carriera in provincia spostandosi successivamente a Milano dove ha diretto spot per prestigiosi brand internazionali e video musicali per alcuni degli artisti più influenti del panorama musicale italiano, tra cui Elodie, Mr. Rain, Irama e Ariete.



Ha ottenuto riconoscimenti significativi al YDA a Cannes, YoungGuns a New York e recentemente si è aggiudicato il Premio Best Pop Newcomer all’UK Music Video Awards per “Mare di guai”, videoclip diretto per l’artista Ariete e prodotto da Borotalco e il Premio Miglior videoclip Pop al Videoclip Italia Awards con “Ovunque Sarai” di Irama.



Il lavoro e lo stile di Enea sono influenzati da architettura, arte, moda e cinema e dalla relazione simbiotica tra le emozioni umane e la natura.



Lingua: inglese



Ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria a questo link: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-enea-colombi-a-fabrica-816831875127



La prenotazione è responsabile: vi preghiamo di iscrivervi consapevolmente e di disdire con anticipo nel caso non possiate venire in modo da permettere a chi si trova in waiting list di poter partecipare.



Fabrica

Sala Cinema

Via Postioma, 54/F

Catena di Villorba (Tv)



Per informazioni:



Tel: 0422 516209 - 516340