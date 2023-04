L'energia vitale come mezzo di guarigione - Pranic healing

Conferenza dedicata alla presentazione del Pranic Healing durante la quale verranno introdotte alcune semplici tecniche per il riequilibrio e la salute del corpo energetico e con l'occasione si praticherà insieme la Meditazione sui Cuori Gemelli, uno strumento che sviluppa equilibrio fisico, emozionale e mentale.



Il prossimo Corso Base del 6 e 7 maggio 2023 dalle ore 9,30 alle ore 18,00 si terrà presso la sede dell'Associazione in Via le Canevare, 50 - Treviso. Durante questo corso vengono insegnate semplici tecniche di sensibilizzazione delle mani per poter percepire il livello energetico e le condizioni delle Aure e dei Chakra ed effettuare una vera e propria diagnosi del corpo energetico. Apprenderete una serie di tecniche per guarire numerosi disturbi, tecniche di autoguarigione, guarigione a distanza, guarigione spirituale, tecniche specifiche per evitare la contaminazione eterica.



Viene inoltre introdotta e praticata la Meditazione dei Cuori Gemelli, un potente strumento di autoguarigione e guarigione del Pianeta.



La partecipazione alla serata di presentazione è gratuita.