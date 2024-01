L'energia vitale come mezzo di guarigione - pranic healing

Conferenza dedicata alla presentazione del Pranic Healing, martedi 23 gennaio 2024 ore 20:30, durante la quale verranno introdotte alcune semplici tecniche per il riequilibrio e la salute del corpo energetico. Con l'occasione si praticherà insieme la Meditazione sui Cuori Gemelli, una tecnica di meditazione avanzata per il raggiungimento dell'illuminazione o coscienza universale ed attiva due importanti centri energetici: il chakra del cuore e il chakra della corona. Il centro energetico del cuore è il sito delle emozioni superiori; il centro energetico della corona è l'ingresso verso una più elevata consapevolezza spirituale.



Il prossimo Corso Base del 3 e 4 febbraio 2024 dalle ore 9,30 alle ore 18,00 si terrà presso la sede dell'Associazione Shakti Pranic Healing in Via le Canevare, 50 - Treviso. Durante questo corso vengono insegnate semplici tecniche di sensibilizzazione delle mani per poter percepire il livello energetico e le condizioni delle Aure e dei Chakra ed effettuare una vera e propria diagnosi del corpo energetico. Apprenderete una serie di tecniche per guarire numerosi disturbi, tecniche di autoguarigione, guarigione a distanza, guarigione spirituale, tecniche specifiche per evitare la contaminazione eterica.



Viene inoltre introdotta e praticata la Meditazione dei Cuori Gemelli, un potente strumento di autoguarigione e guarigione del Pianeta nonché un potente mezzo per portare armonia e pace nel mondo. Si ringrazia per la diffusione e il passaparola dell'invito all'evento. La partecipazione alla serata di presentazione è gratuita.