Enjoy orchestra, concerto sotto le stelle

Fondazione Villa Benzi vi invita al prossimo appuntamento, all'aperto, nella meravigliosa cornice verde del parco che avvolge Villa Benzi Casser Zecchini.



ENJOY ORCHESTRA in concerto sotto le stelle del cielo estivo, ci accompagna in un climax emozionale unico attraverso un percorso musicale che tocca musica classica ed originali arrangiamenti di musica leggera.



Enjoy Orchestra, composta da oltre 30 elementi, tra archi, fiati, percussioni, arpa e voci, cerca di trasmettere con le proprie performances l'amore per la Musica, universale linguaggio, che aiuta la crescita umana e la maturazione sociale.



Un concerto dal sapore unico, che metterà in rilievo le "emozioni attraverso la musica", un climax intenso, per un percorso musicale che toccherà la musica classica ed originali e nuovi arrangiamenti di musica leggera.



il biglietto verrà corrisposto la sera stessa del concerto, all'Associazione Enjoy Orchestra



???????????? (per rispetto delle vigenti prescrizioni anti covid e per avere la certezza del posto a sedere)



-inoltra una mail, indicando il n. di posti desiderati con un nominativo (nome e cognome) di riferimento a



il biglietto prenotato sarà ritirato e corrisposto la sera stessa del concerto, prima di accedere all'evento.



vi ricordiamo che l'evento avrà luogo nel rispetto delle vigenti prescrizioni anti covid e dei protocolli interni di sicurezza adottati.

