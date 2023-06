Enrico Maria Milic presenta La locanda ai margini d'Europa alla Libreria Lovat Villorba

Mercoledì 21 giugno alle ore 18:30 Enrico Maria Mili? presenta La locanda ai margini d’Europa (Bottega errante edizioni) Presenta Giampiero Rorato.

A seguire, solo su prenotazione, aperitivo con assaggi (0422 920039)



È la biografia di affetti dei Devetak, una famiglia di osti di campagna, sloveni d’Italia.

Tra la saggezza degli antenati e gli sconvolgimenti di un secolo e mezzo, riescono ancora oggi a vivere nella stessa casa e di quello in cui credono.

La storia d’amore di Avguštin e Gabriella è di chi non molla, mentre dagli anni ‘90 le osterie di paese chiudono una dopo l’altra. Come marito e moglie, oste e cuoca, riescono a intrecciare nazionalità spesso contrapposte in una terra dai confini aspri e duri. Custodiscono gli aromi e l’accoglienza del passato, diventando un richiamo per molti tra cui i Presidenti di Italia e Slovenia che, nel 2016, hanno celebrato proprio lì il pranzo della riconciliazione. La famiglia Devetak è inserita nella resistenza sentimentale di un popolo che torna dopo l’esilio forzato della Prima Guerra, ricostruisce la propria casa rasa al suolo, si adopera oltre il fascismo, le tragedie della Seconda Guerra, il razzismo e le crisi del nostro tempo.





Ho scritto questo libro come triestino di madrelingua italiana, sradicato dalle campagne dei miei antenati sloveni. Ma per scrivere, per capire quello sradicamento e di cosa c’era prima di esso, avevo bisogno di una chiamata.