Enrico Merlin presenta: Beatles vs Rolling Stones

Nessuna sfumatura consentita dai sixties in avanti: o sei ??????? o sei ??????!

Ma è davvero così?

ENRICO MERLIN storico della musica, divulgatore, compositore e musicista, autore del libro “1000 Dischi per un secolo 1900-2000”, frutto di oltre vent’anni di ricerca approfondita che sviscera l'evoluzione del suono -emesso, scritto, prodotto, composto, registrato, campionato- nella musica occidentale, inaugura al Moving di Villorba una serie di appuntamenti monografici e ci porterà con aneddoti e ascolti a vivere una rivalità che, si sa, era più un’operazione di marketing costruita a tavolino che non effettiva, tra due delle band più iconiche della storia della musica.

E voi? Da che parte state?



Ingresso con offerta libera e consapevole

Lovat Cafè aperto per tutta la serata

Evento in collaborazione con ArteRitmi



info@movingrecords.it



0422 920039 int. 2