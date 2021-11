Rassegna "La Biblioteca incontra" - Enzo Demattè, fra letteratura e biblioteche per ragazzi

Martedì 9 novembre alle ore 18 prende il via, nell’auditorium degli spazi Bomben di Treviso, la nuova edizione di La Biblioteca incontra, annuale ciclo di appuntamenti dedicati alla valorizzazione del patrimonio librario e documentario della Fondazione Benetton Studi Ricerche. In programma tre incontri volti a raccontare altrettante figure, significative per il mondo culturale o per quello del paesaggio e del giardino, a partire dai materiali raccolti nelle loro biblioteche e nei loro archivi.

Il primo appuntamento, che si terrà online, sulla piattaforma Zoom, martedì 9 novembre alle ore 18, sarà dedicato alla figura di Enzo Demattè (1927-2014). Trentino di nascita, ma trevigiano d’adozione, fu scrittore, poeta, studioso, insegnante e politico, ed ebbe un ruolo fondamentale per lo sviluppo della cultura di Treviso e importanti intuizioni nel campo delle iniziative rivolte ai giovani, che lo portarono a promuovere, tra l’altro, da assessore alla cultura, l’istituzione della Biblioteca per i ragazzi che chiamò “La Curiosa”.

Nell’ambito dell’insegnamento, iniziò la sua carriera professionale nel 1953, prima come professore di lettere in vari licei della provincia di Treviso, poi come preside, ispettore tecnico per le Lettere presso la sovrintendenza di Venezia, per concluderla a Parigi, presso l’Ambasciata d’Italia, come ispettore generale della scuola italiana in Francia.

La sua intensa prossimità con il mondo della scuola, lo convinse dell’importanza di adottare, nella narrazione, il punto di vista dei giovani, protagonisti delle storie raccontate.

Fra i titoli di letteratura per ragazzi pubblicati, divenuti oramai dei classici, il più famoso resta Il regno sul fiume, vincitore del Premio Giana Anguissola 1967, che raggiunse il grande pubblico con la pubblicazione a puntate sul «Corriere dei Piccoli»; seguiranno Io e la capra (1970), Gente di confine (1972), Un ragazzo chiamato Friuli (1977), Olive nere (1984).

Di letteratura e biblioteche per ragazzi, strumenti e strutture strategiche di apprendimento e crescita, e del loro valore nel sistema della formazione e della crescita individuale si parlerà nel corso dell’incontro, attraverso l’analisi della vita, dell’opera e dell’archivio di Demattè, conservato nel centro documentazione della Fondazione Benetton.

Parteciperanno Donatella Lombello, studiosa senior dello Studium patavinum, già professoressa associata di Letteratura per l’infanzia, Francesco Langella, già Biblioteca De Amicis di Genova, Laurane Garito, archivista, Fiamma De Salvo, BRaT Biblioteca dei Ragazzi “Enzo Dematté”.

Il ciclo proseguirà martedì 16 novembre alle ore 18 con l’incontro Libri e paesaggio. Francesco Decembrini e la sua biblioteca, e si concluderà martedì 23 novembre alle ore 18 con l’appuntamento Uomo e studioso, Gaetano Cozzi e la Fondazione Benetton.

L’incontro di martedì 9 novembre sarà online, su Zoom. Link di iscrizione nel sito www.fbsr.it Gli incontri di martedì 16 e martedì 23 novembre si terranno nell’auditorium degli spazi Bomben di Treviso (via Cornarotta 7). Ingresso libero. L’accesso è consentito solo con Green Pass. Gli incontri saranno anche trasmessi in streaming nel sito www.fbsr.it

Per maggiori informazioni: T 0422 5121, fbsr@fbsr.it (lun–ven 9–13 / 14–17.30)

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...