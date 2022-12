Epifania a villa Tiepolo Passi: celebrando con la pinza!

Il 7 è un numero biblico e porta fortuna: perché 7 sono i colori dell’arcobaleno, 7 le note musicali, 7 i giorni della settimana, 7 le virtù e 7 i vizi capitali, 7 i re di Roma, si sudano 7 camicie, 7 i nani di Biancaneve, 7 i magnifici 7, e 7 e 7 e 7!

Non potendo accendere “la Vecia” (per evitare inquinamento e polveri sottili) al motto antico “Xe mejo brusar un paese piutosto che perdar na tradision”, Villa Tiepolo Passi organizza una visita esclusiva in 7 tappe, con in dono la Pinza, dolce “povero” dell’epifania e l’antica ricetta di casa composta di 7 ingredienti.





