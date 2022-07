Spettacolo “Era tutta campagna” con Stefanato e Barbazza

L’ Amministrazione Comunale di Silea promuove lo spettacolo teatrale "Era tutta campagna", una commedia dolce amara interpretata da Jgor Barbazza e Davide Stefanato, che mettono al centro della scena il Veneto, la sua storia e il suo sviluppo negli ultimi decenni. Lo spettacolo si volgerà venerdì 15 luglio presso l'ansa del Sile a S. Elena di Silea, in Via Duca d'Aosta, alle ore 21.00. Ingresso libero fino a esaurimento posti disponibili, con prenotazione via e-mail a: biblioteca@comune.silea.tv.it. In caso di maltempo lo spettacolo si svolgerà sabato 16 luglio, con medesimo orario e luogo.

Un disincantato e allegro viaggio nel tempo attraverso gli occhi di un ragazzino, Armido Scomparin, che ha un solo sogno: aprire una bottega di alimentari al centro del paese, un "casoin". In scena due attori, Jgor Barbazza e Davide Stefanato, le cui voci accompagnano il pubblico attraverso i ricordi di tempi andati, evocando in modo divertente ma dolcemente nostalgico quella che era la vita fino a qualche decennio fa, facendo rivivere situazioni che non abbiamo ancora dimenticato come la sagra del paese, le domeniche a messa, le feste in famiglia, i lavori faticosi sui campi e i giochi di bambini. Accompagnando il giovane protagonista verso il suo piccolo ma importante sogno, gli spettatori torneranno a respirare l'atmosfera di un tempo, pensando a quello che eravamo e quello che siamo diventati.