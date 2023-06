Escape Story - L'eredità di Villa Emo

08 luglio 2023 ore 18:30



L’ 8 luglio vi aspetta.. un’ Escape room a Villa Emo! Attraverso codici, enigmi, rompicapi ed indovinelli, le squadre si affronteranno in un gioco di logica e abilità per completare con successo la sessione e guadagnare...l'eredità di Villa Emo.

Un’ esperienza divertente e immersiva dove l’obiettivo principale è stimolare la mente, l’intuito e la logica.



Attività su prenotazione e a pagamento.

Prenotazione obbligatoria a squadre. Per iscriversi: info@villaemo.tv.it



In caso di maltempo l’evento si terrà ugualmente.



un progetto a cura di Sementi Ludiche

Per info: www.villaemo.org, cell. 3804614951