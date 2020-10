Escape story - l'eredità di villa Emo

Società Mondo Delfino presenta

ESCAPE STORY: L'EREDITA' DI VILLA EMO

- un progetto a cura di Sementi Ludiche –

30 ottobre 2020 ore 21:30



Dopo il grande successo delle 3 date organizzate nel 2019 siamo pronti per proporre nuovamente questa esperienza divertente e immersiva dove l’obiettivo principale è stimolare la mente, l’intuito e la logica.

Il 30 ottobre, Villa Emo diventerà una grande escape room, dove attraverso codici, enigmi, rompicapi ed indovinelli, le squadre si affronteranno in un gioco di logica e abilità per completare con successo la sessione e guadagnare...l'eredità di Villa Emo.

Nel pieno rispetto delle normative ministeriali e regionali per il contenimento del contagio da Covid-19, saranno applicati tutti i protocolli previsti che permetteranno di godere dell’esperienza ludico-culturale in totale sicurezza.



Attività su prenotazione e a pagamento.

Prenotazione obbligatoria a squadre preferibilmente composte da congiunti

Le iscrizioni on-line sono aperte al sito www.mondodelfino.it fino al 28 ottobre 2020

Link diretto: https://bit.ly/3dsy3vX



Per tutte le informazioni riguardanti l'evento e i protocolli covid-19 adottati si prega di contattare Società Mondo Delfino 3804614951 - Biglietteria di Villa Emo 0423 476355.

Gallery