Escursione lungo le fresche acque dell’oasi di fontane bianche

Basta buttare un attimo lo sguardo su quell’acqua copiosa che sgorga da numerose risorgive per capire istantaneamente il motivo del suggestivo nome Fontane Bianche. La magia sono i sassi bianchissimi del Piave. Ma la purezza dell’acqua ha una vitalità che guarisce le tossine della nostra stanca modernità per donarci attimi di emozione. Accompagnati dalla nostra guida escursionistica abilitata ed esperta del territorio andremo alla scoperta dei meravigliosi ambienti di risorgiva, scrigno di biodiversità da conoscere e proteggere nella splendida cornice delle Fontane Bianche di Sernaglia della Battaglia, immersi nel verde e circondati dalle acque.

(I bambini che partecipano devono avere un minimo di allenamento nel camminare.)



SABATO 23 LUGLIO

1° turno: ore 10.30

2° turno: ore 14.00

2° turno: ore 16.30



DURATA: 2h30 circa



LUNGHEZZA: 5 Km circa



DIFFICOLTÀ: facile / percorso non adatto ai passeggini



DA PORTARE: Obbligatorio l’uso di scarpe da trekking e/o con suola adatta al sentiero, impermeabili.

-Cappellino

-Crema solare

-Acqua

-Snacks



CANI: Al guinzaglio, è consentita la loro presenza lungo il percorso.



RITROVO: parcheggio dell’ “Oasi Naturalistica Legambiente Fontane Bianche” situato in Via Fontigo, 37, 31020 Sernaglia della battaglia (TV)



CONTRIBUTO: 13€ ADULTI, gratuito RAGAZZI fino a 16 anni



Prenotazione obbligatoria dal sito: https://eventi.venetosegreto.com/evento/escursione-lungo-le-fresche-acque-delloasi-di-fontane-bianche-sabato-23-luglio/