Escursione alla scoperta dell'Anello del Cartizze

€27,00 per gli adulti - € 15,00 per i ragazzi dagli 8 ai 16 anni

Prezzo €27,00 per gli adulti - € 15,00 per i ragazzi dagli 8 ai 16 anni

Indirizzo non disponibile

Giro ad anello sui colli recentemente proclamati patrimonio dell’umanità. Un percorso nel cuore di produzione del Cartizze, la tipologia più elevata tra i Prosecco di Conegliano-Valdobbiadene.

Domenica 20 novembre andremo alla scoperta degli splendidi paesaggi delle terre del Prosecco. Questo periodo regala inoltre degli spettacolari colori autunnali con le viti che si tingono di tutte le sfumature di giallo. Durante il tragitto saranno approfonditi gli aspetti naturalistici del luogo, ponendo particolare attenzione alla storia della coltivazione del Glera, il vitigno da cui si ricava il Prosecco. Il percorso prevede una tappa presso la celebre “Osteria senz’Oste”, che offre un panorama unico sulla valle del Cartizze. I lunghi filari dei vigneti si perdono a vista d’occhio abbracciando le colline. Verso mezzogiorno è prevista una sosta con Prosecco, pane, sopressa e formaggi presso una cantina del posto. La cantina offre una particolare unicità: ospita al suo interno una piccola cascata naturale nelle cui acque si immergono le bottiglie affinché il vino si raffreddi.

INFORMAZIONI TECNICHE

Lunghezza percorso: 12 km

Dislivello in salita: 50m

Pranzo: Al sacco più sosta in cantina con vino, salumi e formaggi

Abbigliamento: Portare zainetto con riserva d’acqua ed impermeabile. Come calzature vanno bene delle scarpe da trekking oppure una scarpa da ginnastica con suola scolpita.

COSTI

Uscita comprensiva di guida ambientale escursionistica e sosta in cantina con vino, salumi e formaggi:

27 euro per gli adulti

15 euro per i ragazzi sotto i 16 anni.

INFO E PRENOTAZIONI

WhatsApp/tel. 33837669787

info@passiesorrisi.it

www.passiesorrisi.it

Per partecipare all'evento è OBBLIGATORIA la PRENOTAZIONE.