L'anello del Prosecco: tour enogastronomico tra vigne e antichi casolari

Ci addentreremo in un mondo fatto di storia e natura all’insegna della gioia. La gioia che promana dall’incontro con questa terra “benedetta”.



Lungo il cammino attraverseremo paesaggi di autentica bellezza, incontreremo i segni della storia rurale, civile e religiosa delle genti locali. La storia di uomini e donne che nella quotidianità dei comportamenti hanno segnato lo scorrere del tempo e modulato la vita di tutti i giorni.



Un percorso che conduce tra le tante serpeggianti vigne che ci parlano di un tempo ricco di sfumature, di aneddoti e di amarotici retrogusti.



Concluderemo la nostra escursione con la visita alla suggestiva sede della Confraternita di Valdobbiadene, ricavata in una cella vinaria, e un’immancabile degustazione di Prosecco accompagnato da prodotti tipici locali.



RITROVO: Valdobbiadene (TV). Il punto di ritrovo verrà indicato nella conferma di prenotazione.



DURATA: 3.5 ore circa soste incluse (variabile a discrezione degli organizzatori e delle condizioni meteo).



TARIFFE: € 33 per gli adulti, € 28 analcolico, € 23 per i bambini e i ragazzi dai 6 fino ai 14 anni.



LUNGHEZZA: 5 km

DIFFICOLTÀ: facile. Adatto a partecipanti dai 6 anni in su. Adatto al nordic walking.

DISLIVELLO: 200 m.



EQUIPAGGIAMENTO:

abiti comodi, possibilmente a strati, giacca o mantellina impermeabile, scarpe da trekking, almeno 1 lt di acqua a persona, snack.



COME PARTECIPARE: la prenotazione è obbligatoria e va effettuata tramite il pulsante PRENOTA, non oltre 72 ore dall’inizio dell’evento, a questo link: https://bit.ly/35oTYVB

La conferma di prenotazione sarà data tramite comunicazione specifica a ciascun partecipante.



CONTATTI

www.beescover.com

hello@beescover.com

WhatsApp/tel.: +39 324 546 1686



MAGGIORI INFORMAZIONI: https://www.beescover.com/dove/anello-del-prosecco-tour-enogastronomico/