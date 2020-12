Escursione "Asolo e i suoi personaggi illustri"

La città “dai cento orizzonti”, sede della corte rinascimentale della Regina di Cipro Caterina Cornaro, rifugio della “divina” Eleonora Duse e di molti altri artisti fa da cornice a questa visita guidata. L’itinerario, partendo da Piazza Garibaldi, si snoderà attraverso Via Cornaro, Piazza D’Annunzio, Via Canova, fino a raggiungere Via Bembo e Via Browning. La Vostra Guida sarà Gabriella Venezia.

Durata: 2 ore circa

Luogo d’incontro: Piazza Maggiore davanti alla fontana ore 15.

Prenotazione obbligatoria ed impegnativa a mezzo e-mail. Si chiede cortesemente di indicare al momento della prenotazione il numero esatto dei partecipanti e i dati per emettere la quietanza del pagamento.

Modalità di prenotazione: inviare una mail a trevisoguide@hotmail.it oppure un messaggio al 3472370640. Termine ultimo per le iscrizioni: ore 12.00 del giorno stesso. La visita si svolgerà anche in caso di maltempo. In ottemperanza alle disposizioni in materia di contenimento Covid19 si chiede ai partecipanti di essere provvisti di mascherina e di mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro.