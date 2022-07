Escursione "Asolo al tramonto tra boschi e sorgenti"

Ci immergeremo nell’atmosfera unica di Asolo e dei suoi boschi al calar della sera.



Ci lasceremo ammaliare dalla “Città dei 100 orizzonti”, così Giosuè Carducci sintetizzò la bellezza dei panorami che si godono da Asolo per i tantissimi scorci su torri, nobili palazzi, piazze e ovviamente sulla morbida campagna circostante.



Partiremo dal centro storico dominato dalla Rocca, poderosa fortezza edificata tra la fine del XII e l’inizio del XIII secolo.



Percorreremo sentieri di grande interesse naturalistico che si snodano tra sorgenti, castagneti, antichi ciliegi e prati. Scopriremo luoghi legati ad antichi saperi e ad un rapporto millenario tra l’uomo e la natura.



Da un punto panoramico, in attesa che cali il buio della notte, ammireremo gli splendidi cambi di luce sui pittoreschi colli che abbracciano Asolo.



Un’escursione che sicuramente ci porterà alla riscoperta di sensazioni perdute.



RITROVO: Asolo (TV). Il punto di ritrovo verrà indicato nella conferma di prenotazione.



DURATA: 2.5 ore circa soste incluse (variabile a discrezione degli organizzatori e delle condizioni meteo).



TARIFFE: € 16 per gli adulti. € 10 per i bambini e i ragazzi dai 6 fino ai 14 anni.



LUNGHEZZA: 3.5 km

DIFFICOLTÀ: facile.

DISLIVELLO: 250 m.



EQUIPAGGIAMENTO:

Abiti comodi, possibilmente a strati, giacca o mantellina impermeabile, scarpe da trekking, spray antizanzare, torcia da testa (obbligatoria, chiediamo di informarci tempestivamente nel caso in cui si fosse sprovvisti in modo da fornirne una), almeno 1 lt di acqua a persona, snack.



COME PARTECIPARE: la prenotazione è obbligatoria e va effettuata tramite il pulsante PRENOTA, non oltre 48 ore dall’inizio dell’evento, a questo link: https://bit.ly/2YYyZnX

La conferma di prenotazione sarà data tramite comunicazione specifica a ciascun partecipante.



CONTATTI

www.beescover.com

hello@beescover.com

WhatsApp/tel.: +39 324 546 1686



MAGGIORI INFORMAZIONI: https://bit.ly/2YYyZnX