Ai piedi del grappa tra suggestivi santuari, storia e natura

Un’escursione che si snoda tra borghi, suggestivi santuari e boschi.

Partiremo dal pittoresco borgo di Cassanego, posto in una piacevole zona collinare che regala ampi panorami sulla pianura veneta.



Raggiungeremo il Santuario della Beata Vergine del Covolo, interessante edificio religioso che, secondo la tradizione, affonderebbe le sue origini nel XII secolo.



Attraversando prati e boschi, proseguiremo il nostro cammino alla scoperta della natura, storia e tradizioni locali.



Un’occasione per conoscere questo angolo magico ai piedi del maestoso complesso del Monte Grappa.



RITROVO: Borso del Grappa (TV). Il punto di ritrovo verrà indicato nella conferma di prenotazione.



DURATA: 4 ore circa soste incluse (variabile a discrezione degli organizzatori e delle condizioni meteo).



TARIFFE: € 16 per gli adulti. € 10 per i bambini e i ragazzi dai 6 fino ai 14 anni.

ATTIVITA’ DISPONIBILE ANCHE CON TRASPORTO.



LUNGHEZZA: 8 km

DIFFICOLTÀ: facile

DISLIVELLO: 250 m



EQUIPAGGIAMENTO:

abiti comodi, possibilmente a strati, giacca o mantellina impermeabile, scarpe da trekking, almeno 1 lt di acqua a persona, snack.



COME PARTECIPARE: la prenotazione è obbligatoria e va effettuata tramite il pulsante PRENOTA, non oltre 48 ore dall’inizio dell’evento, a questo link: https://bit.ly/3kfHzKp

La conferma di prenotazione sarà data tramite comunicazione specifica a ciascun partecipante.



CONTATTI

www.beescover.com

hello@beescover.com

WhatsApp/tel.: +39 324 546 1686



MAGGIORI INFORMAZIONI: https://bit.ly/3kfHzKp