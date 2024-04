Escursione nei canyon veneti: Brent de l'Art

La natura meravigliosa di un CANYON SPETTACOLARE, in Val Belluna. I BRENT de l’ART sono una delle bellezze naturalistiche più interessanti del Veneto oltre ad essere una delle poche configurazioni geologiche d’Europa con tali caratteristiche. Per la particolare forma e per la composizione degli strati calcarei – oltre che per i caratteristici colori tra il rosso, il bianco e il grigio verde – sono tra i luoghi più affascinanti dell’area, annoverabili tra i monumenti ecologici delle Prealpi Bellunesi.

L’anello guidato dei Brent dell’ Art si svolge lungo delle strade sterrate e facili sentieri che conducono alle meravigliose gole rocciose sottostanti il piccolo abitato di S. Antonio di Tortal, in provincia di Belluno. Un percorso dall’indiscusso valore paesaggistico e geologico, ma anche dalla forte valenza naturalistico e culturale, adatto a famiglie con bambini dai 10 anni in su, ed a chiunque abbia un minimo di preparazione fisica.

ABBIGLIAMENTO OBBLIGATORIO: Si rende obbligatoria la visita del sito con calzature sportive possibilmente scarponcini o pedule con suola a carrarmato e con abbigliamento adatto alla stagione.

Si sconsiglia la visita con animali al guinzaglio.

? DURATA: 2h circa

?LUNGHEZZA: 5 km circa, DISLIVELLO: positivo di circa 150 metri.

?? DA PORTARE: cappellino, K-way, acqua, snack energetici, scarpe da trekking OBBLIGATORIE

?RITROVO: Sant’Antonio di Tortal, Trichiana (BL)

SEGNAPOSTO GMAPS: https://goo.gl/maps/zepU3E6bzjj8Ybaz8

? CONTRIBUTO

13€ ADULTI

6€ Ridotto per RAGAZZI da 6 anni fino a 16 anni

0€ Ridotto per RAGAZZI fino a 6 anni

? SABATO 04 MAGGIO 2024

1° turno: ? 10:00

2° turno: ? 10:30

3° turno: ? 15:00

4° turno: ? 15:30





PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA dal link https://venetosegreto.com/eventi/