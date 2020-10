Escursione alla Cascata del Pissol e alla Via dell’Acqua

Il percorso inizia dalla piazza Roma di Cison di Valmarino e risale la valle del torrente Rujo. Dopo la chiesetta di San Silvestro imbocchiamo la strada sterrata che sale costantemente fino a raggiungere la dorsale est del Crodon di Corradin. Camminando in un continuo leggero saliscendi godremo degli splendidi scorci sulla cima Vallon Scuro, il Crodon del Gevaro e le Agnelezze. Dopo una discesa per un tratto ripida raggiungeremo la cascata del Pissol.

Tornati al sentiero attraverseremo la valle in direzione del Bosco delle Penne Mozze, un memoriale immerso nella natura, che si estende su un’area di oltre 16.000 mq di terreno per “ricordare con una pianta ed una stele tutti i caduti alpini nati in provincia di Treviso”. Sul terreno sono state messe a dimora le piante e le 2400 steli ad opera del maestro Simon Benetton dedicati ai caduti della provincia di Treviso. Scenderemo infine verso Cison costeggiando il torrente Rujo lungo la Via dell’Acqua, fino ai vecchi lavatoi ricostruiti, fontane, canalette con le diverse chiuse, e gli antichi mulini.



PROGRAMMA

Ritrovo a Treviso: ore ore 7:45 Piazza del Municipio Carità di Villorba

Ritrovo in loco: ore ore 8:30 parcheggio Via Roma davanti Municipio di Cison di Valmarino

Difficoltà: medio/facile

Lunghezza: 9,30 km

Dislivello: 401 m

Durata: 4 ore



ISCRIZIONI ENTRO VENERDI’ 9 OTTOBRE.

Attività per soci ASD Strada Facendo: se non lo sei ancora, contatta con anticipo la segreteria per partecipare.