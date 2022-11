Alla scoperta di Castelcies tra pittoresche chiesette e boschi

Un percorso suggestivo che si snoda tra borghi, pittoresche chiesette e boschi.

Partiremo alla volta di Castelcies fino a raggiungere l’antico oratorio dedicato a San Martino e i ruderi di un importante castello.



Ammirando bellissimi murales e sculture, proseguiremo il nostro cammino alla scoperta della natura, storia e tradizioni locali. A fare da sfondo il maestoso complesso del Monte Grappa.



Un’occasione per conoscere questo angolo magico del territorio, ricco di spunti naturalistici, storici e culturali.



RITROVO: Cavaso del Tomba (TV). Il punto di ritrovo verrà indicato nella conferma di prenotazione.



DURATA: 3 ore circa soste incluse (variabile a discrezione degli organizzatori e delle condizioni meteo).



TARIFFE: € 16 per gli adulti. € 10 per i bambini e i ragazzi dai 6 fino ai 14 anni.



LUNGHEZZA: 6 km

DIFFICOLTÀ: facile

DISLIVELLO: 150 m



EQUIPAGGIAMENTO:

abiti comodi, possibilmente a strati, giacca o mantellina impermeabile, scarpe da trekking, almeno 1 lt di acqua a persona, snack.



COME PARTECIPARE: la prenotazione è obbligatoria e va effettuata tramite il pulsante PRENOTA, non oltre 48 ore dall’inizio dell’evento, a questo link: https://bit.ly/3AhKirQ

La conferma di prenotazione sarà data tramite comunicazione specifica a ciascun partecipante.



CONTATTI

www.beescover.com

hello@beescover.com

WhatsApp/tel.: +39 324 546 1686



MAGGIORI INFORMAZIONI: https://bit.ly/3AhKirQ