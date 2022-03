Escursione "Andar per castelli"

Le colline di Susegana offrono diverse opportunità di escursione, grazie alla notevole ramificazione di strade di campagna e facili sentieri che si snodano in un ambiente particolarmente suggestivo e tranquillo.

La camminata Nordic Walking che proponiamo ci porterà a toccare due siti di elevato valore storico-culturale, i castelli di San Salvatore e Collalto. Qui ebbe origine la nobile famiglia dei Collalto che estese le sue proprietà su gran parte dell’alta marca trevigiana e dominò la scena politica della Treviso del 1300.



Durante la camminata tra sentieri e carrarecce avremo modo di apprezzare oltre alla bellezza dei colli suseganesi anche le leggende che avvolgono i castelli stessi.



PROGRAMMA

Ritrovo a Treviso: ore 8.10 parcheggio Municipio Carità di Villorba

Ritrovo in loco: ore 9.00 Collalto parcheggio in via Strada di Collalto, a lato delle scuole elementari del paese



Lunghezza: 12 km - Durata: 4 ore

Difficoltà: facile - Dislivello 270 m



Istruttore: Chiara (cell 328 5773931)



ISCRIZIONE SU APP PALESTRE CON ABBONAMENTO USCITE DOMENICALI ENTRO VENERDI’ 25 MARZO.



Contestualmente all’ iscrizione indicare anche il punto d’incontro.



Massimo 35 partecipanti, nel rispetto delle normative anticovid.