La nostra passeggiata attraversa dei paesaggi molto vari, in alcuni tratti ci si trova all’ombra del bosco, in altri in spazi più aperti e si possono osservare piccole gole, dirupi, cascatelle e invasi scavati dal continuo scorrere dell’acqua. Il tutto con le bellissime montagne che fanno da cornice.

Si giungerà così al suggestivo Bosco delle Penne Mozze, un memoriale di quasi 2.500 stele in bronzo immerse nel bosco a memoria dei caduti. Il memoriale è attraversato da una fitta rete di sentieri per permettere di osservare questo luogo emozionante, fino a raggiungerne la vetta. Il percorso di rientro avviene immerso in diverse tipologie di ambienti, attraverso sentieri, strade bianche e asfaltate fino a ritornare in piazza a Cison, che è anche il nostro punto di partenza.



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: https://eventi.venetosegreto.com/evento/escursione-a-cison-di-valmarino/