Escursione d'autunno tra i colli di Refrontolo

Alla scoperta dei pittoreschi colli di Refrontolo, patria del Marzemino passito, vino decantato da Mozart. Un itinerario che consentirà di immergersi nella realtà rurale di un tempo, conoscere gli aspetti naturalistici che caratterizzano questo territorio, e di ripercorrere la storia locale visitando luoghi legati alla Prima e alla Seconda Guerra Mondiale, come il Tempietto Spada. Lungo il cammino suggestivi panorami che si aprono a 360 gradi. Un'escursione che permetterà di conoscere un angolo incantevole della Marca.

RITROVO: Refrontolo. Il punto di ritrovo verrà indicato nella conferma di prenotazione.

DURATA: 2.5 ore circa soste incluse (variabile a discrezione degli organizzatori e delle condizioni meteo).

TARIFFE: 16 euro per gli adulti. 10 euro per i bambini e i ragazzi dai 6 fino ai 14 anni.

LUNGHEZZA: 4 chilometri

DIFFICOLTÀ: facile

DISLIVELLO: 140 metri

EQUIPAGGIAMENTO: abiti comodi, possibilmente a strati, giacca o mantellina impermeabile, scarpe da trekking, almeno 1 lt di acqua a persona.

COME PARTECIPARE: la prenotazione è obbligatoria e va effettuata tramite il pulsante PRENOTA, non oltre 48 ore dall’inizio dell’evento, a questo link: https://bit.ly/3eU0DeS

La conferma di prenotazione sarà data tramite comunicazione specifica a ciascun partecipante.

CONTATTI

www.beescover.com

hello@beescover.com

WhatsApp/tel.: +39 324 546 1686

MAGGIORI INFORMAZIONI: https://bit.ly/3eU0DeS