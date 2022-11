Escursione tra i panorami dei colli di Refrontolo

€15,00 per gli adulti - € 5,00 per i ragazzi fino ai 16 anni

Immersi nella calda luce autunnale, una passeggiata tra il bosco e in cresta sulle colline di Refrontolo. Al ritorno passaggio tra casolari e vigneti, che cominciano a tingersi di giallo. Partendo dal celebre Molinetto della Croda, l’itinerario condurrà fino ad un piccolo bivacco sperduto tra i boschi. Il percorso proseguirà poi in costa, consentendo una splendida visuale sui colli tra Rolle e Arfanta. Ultima tappa: la fattoria sociale La Mondaresca, dove si potranno degustare i formaggi di capra. La strada del ritorno si snoda invece tra bosco, ulivi e gli immancabili vigneti di prosecco che cominciano a tingersi di giallo. Durante il percorso cenni storici sul Molinetto, le vecchie miniere di lignite di Refrontolo, la formazione dei colli e della flora locale. Per chiudere in bellezza brindisi a base di Prosecco.

INFORMAZIONI TECNICHE

Lunghezza percorso: Giro ad anello di circa 7 chilometri

Dislivello in salita: 250 metri

Pranzo: Al sacco

Abbigliamento: Portare zainetto con riserva d’acqua ed impermeabile. Come calzature vanno bene delle scarpe da trekking. Sono consigliati i bastoncini da trekking.

COSTI

Uscita comprensiva di guida ambientale escursionistica

Euro 15 per gli adulti

Euro 5 per i ragazzi sotto i 16 anni.

INFO E PRENOTAZIONI

WhatsApp/tel. 33837669787

info@passiesorrisi.it

www.passiesorrisi.it