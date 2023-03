Escursione guidata sulle colline di Vittorio Veneto

TURISMO LENTO E SOSTENIBILE

viaggia in treno e cammina...



Vittorio Veneto: un anello tra Prealpi e pianura, uno scrigno di storia e paesaggi che cambiano repentinamente ad ogni versante.

Sulle colline a nord-ovest dei centri di Serravalle e Ceneda, si innalzano i Monti Altare e il Baldo, "avamposto climatico" a protezione dei centri abitati, luoghi panoramici e ameni, dove ancora trovare scorci rurali e boschivi prima della discesa a valle. Il bosco inizia a svegliarsi, poche settimane ancora e l'inverno saluterà la primavera, camminare in natura in questo periodo ci rimette in connessione con la terra, ci riporta al nostro stato ancestrale, con i suoi ritmi e le sue trasformazioni.



ESCURSIONE GUIDATA con partenza dalla stazione di Vittorio Veneto

Ritrovo con la guida alle ore 9:00 davanti alla stazione



Indicazioni per raggiungere il punto di partenza in treno:

da Treviso regionale delle ore 8:21 n. 16014



Da altre città:

da Padova treno regionale veloce n. 3481 delle ore 7:22 (ritrovo con la guida in stazione a alle ore 7:00) cambio a Mestre con treno regionale 16014

Da Vicenza lo stesso treno parte alle ore 7:03

Da Mestre possibilità di prendere il treno regionale n. 16014 delle ore 8:00



Info tecniche escursione:

Sviluppo 11 km

Altitudine min: 130 m slm

Altitudine max: 550 m slm

Disl. tot. positivo circa 650 m

Difficoltà: media E, alcuni tratti ripidi

Fondo: misto



Equipaggiamento:

scarpe/scarponi da trekking, abbigliamento a strati adatto alla stagione, berretto, zaino con scorta d'acqua, snack, PRANZO AL SACCO. Utili i bastoncini.



QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 15 (biglietti del treno esclusi)



INFO e PRENOTAZIONI

ELISA 366 4210602

sentieriesorrisi@gmail.com





L'organizzazione si riserva di annullare l'evento in caso di maltempo o disguidi tecnici delle ferrovie.