Fioriture e panorami tra le malghe delle Prealpi trevigiane-bellunesi

Programma uscita

Partiremo da Milies, un piccolissimo paesino incastonato in una verde piana tra le pendici delle montagna. Un borgo che ha conservato la sua identità rurale, con le casette in pietra addossate le une alle altre e le antiche fontane, un luogo dove si possono ancora respirare i sapori di una volta.

In breve lasceremo l’abitato per immergerci in strade poco frequentate ma ricchissime di fioriture: dalle sgargianti peonie selvatiche ai candidi narcisi, passando per le diverse specie di orchidee di montagna.

Le tipiche malghe in pietra sorvegliano gli antichi pascoli costellati dai piccoli specchi d’acqua delle lame, un tempo indispensabili per abbeverare il bestiame.

Salendo i panorami si fanno sempre più splendidi ampiandosi verso il sottostante fiume Piave, il monte Grappa, i colli Asolani, i colli Berici e Euganei fino a estendersi là dove finisce la terra ed inizia il mare. Verso nord, invece, la visuale spazierà sulle vette feltrine e dolomiti bellunesi.

Arriveremo infine in cima alla dorsale delle Prealpi trevigiane-bellunesi per poi ridiscendere per altri sentieri e raggiungere le auto, chiudendo, così, un perfetto giro ad anello.



INFORMAZIONI TECNICHE

Lunghezza percorso: circa 21 km

Dislivello in salita: 1000m

Pranzo: Al sacco

Abbigliamento: Portare zainetto con riserva d’acqua e impermeabile. Come calzature vanno bene delle scarpe da trekking, consigliati i bastoncini.



COSTI

Costo uscita comprensiva di guida ambientale escursionistica:

Euro 15,00 per gli adulti

Euro 10,00 per i ragazzi fino ai 16 anni



INFO E PRENOTAZIONI

WhatsApp/tel. 3383766978

info@passiesorrisi.it

www.passiesorrisi.it



Per partecipare all'evento è OBBLIGATORIA la PRENOTAZIONE.