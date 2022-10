Foliage sulle Colline del Prosecco

Indirizzo non disponibile

Torniamo a camminare in uno dei più caratteristici panorami della Pedemontana veneta, immersi tra i filari dei vigneti simbolo della nostra regione: le colline del Prosecco Superiore, Patrimonio UNESCO. Arte, storia, gusto e scorci mozzafiato saranno i protagonisti di questa escursione tra i vigneti trevigiani, nel pieno del foliage autunnale delle Colline di Soligo, lungo un tratto del Sentiero delle Vedette. Fra antichi borghi, colori e profumi autunnali, completeremo questa ultima giornata d'Ottobre con una deliziosa degustazione ed un brindisi a base di Valdobbiadene Prosecco DOCG all'Azienda Agricola La Vinai, dove più di tre generazioni di viticoltori si dedicano con amore e passione alla coltivazione della vite e alla produzione dei suoi frutti...

CHI PUO’ PARTECIPARE?

L’ itinerario è di medio impegno, adatto agli escursionisti con medio allenamento. Adatto alle famiglie con bambini abituati alla camminata, dai 10 anni in su

ATTREZZATURA RICHIESTA

Abbigliamento e calzature da escursionismo idonei alla stagione, bastoncini da trekking (per chi li usa), zaino, acqua, snack, consigliati mascherina e gel disinfettante

DATI TECNICI ESCURSIONE

Difficoltà: E (escursionistico – medio)

Dislivello: +300 m ca

Durata: 5 h 30' ca (variabili in base alle soste, compresa la degustazione)

Lunghezza: 9 km ca

PRANZO AL SACCO

DEGUSTAZIONE PRESSO LA VINAI

Guide Ambientali Escursionistiche:

Stefano Torcelli e Alessia Toso

RIENTRO ALLE AUTO: ore 15.30 circa

DOVE CI TROVIAMO?

Il luogo è indicato nel programma inviato via email

QUANDO E A CHE ORA?

LUNEDI' 31 OTTOBRE 2022

Orario di ritrovo: ore 9.30

IL COSTO

Adulti € 20,00

Ragazzi fino ai 16 anni compresi € 15,00

La quota COMPRENDE: accompagnamento di Guide Ambientali Escursionistiche AIGAE, assicurazione

La quota NON COMPRENDE: trasporto, degustazione in cantina

> RICHIEDICI IL PROGRAMMA DETTAGLIATO E I MODULI DI ISCRIZIONE

LE ISCRIZIONI SONO APERTE!

Per ricevere il programma e procedere con l'iscrizione è necessario contattarci via:

– Telefono: 349/2188652 (anche con sms o via Whatsapp)

– Email: info@trekkin2thewild.com

– tramite messaggio su Facebook messenger

LE PRENOTAZIONI VIA FACEBOOK NON SONO RITENUTE VALIDE

CHIUSURA ISCRIZIONI: VENERDI' 28 OTTOBRE alle ore 18.