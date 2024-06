DOMENICA 16 GIUGNO 2024



Vieni con noi a trascorrere una giornata nelle Colline Unesco, scoprirai il territorio del Prosecco Superiore DOCG con un’escursione inedita e divertente!



Seguiremo il motto Finchè c’è Prosecco c’è Speranza, liberamente tratto dal film che è stato girato proprio in queste zone, nel 2017!



Camminiamo nel cuore delle colline del Prosecco DOCG percorrendo un tratto del famoso anello del Prosecco un percorso ideato per valorizzare il territorio della viticoltura eroica tra Valdobbiadene e Conegliano.



Ti porterò ad ammirare il particolare paesaggio scosceso della collina del Cartizze, una zona ristretta ad appena 107 ettari circa dove si produce una produzione limitata di Prosecco Superiore di Cartizze.



Dopo la nostra camminata ci sarà ad attenderci una degustazione di Prosecco Superiore DOCG accompagnata da taglieri di affettati e formaggi in una location speciale: un’antica cantina che è attualmente la sede della Confraternita del Prosecco.



Ma la nostra giornata non finisce qui, anzi prosegue con un pranzo a menù fisso presso un agriturismo del posto, vera chicca della zona.



Per finire in bellezza faremo un divertente giro panoramico con un autobus d’epoca rosso fiammante! Cosa aspetti? Vieni con noi a trascorrere una giornata tra le colline Unesco!



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA



Ritrovo: h 10.00 a San Pietro di Barbozza



Durata: dal mattino fino al pomeriggio

Itinerario: il percorso a piedi è facile e si snoda per un’ora nel famoso anello del Prosecco, poi proseguiamo in cantina, il pranzo e il giro panoramico in autobus.



In caso di maltempo la visita verrà posticipata.



Quota di partecipazione:

€ 25 per adulto per degustazione e passeggiata guidata.

Il pranzo in agriturismo sarà a menù fisso (€30 a testa con spiedo e bevande incluse) e pagabile a parte.

Il giro in autobus storico €5 a testa, pagabile a parte

Verrà richiesto il pagamento anticipato via BONIFICO O RICARICA POSTEPAY

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA compilando il form dell'evento o scrivendo a



WA +39 348 0084688