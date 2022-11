Escursione ai laghi della Val Lapisina e al borgo di Caloniche

Un’occasione per scoprire la Val Lapisina, la breve vallata che parte da Vittorio Veneto e si incunea tra le Prealpi Bellunesi, dove il blu dei laghi si mescola con il verde dei boschi e si confonde con l’azzurro del cielo. Lungo le rive del Lago Morto fino al pittoresco borgo di Caloniche di Sotto per arrivare alla maestosa centrale elettrica di Fadalto. L'abbondante presenza di acqua in questa valle è stata sfruttata sin dagli inizi del Novecento collocando centrali idroelettriche che ancora oggi funzionano e che rappresentano esempi di architettura industriale di alto pregio. Successivamente ci lasceremo incantare dalla bellezza di piccoli specchi d’acqua, i Laghi Blu. Un'escursione che ci farà immergere nella natura, storia e tradizioni di questa vallata che ancora oggi custodisce i segni del passato.



RITROVO: Vittorio Veneto. Il punto di ritrovo verrà indicato nella conferma di prenotazione.

DURATA: 9.15 ore circa soste incluse (variabile a discrezione degli organizzatori e delle condizioni meteo).

TARIFFE: 16 euro per gli adulti. 10 euro per i bambini e i ragazzi dai 7 fino ai 14 anni.

LUNGHEZZA: 8.5 chilometri

DIFFICOLTÀ: medio-facile

DISLIVELLO: 350 metri

EQUIPAGGIAMENTO: abiti comodi, possibilmente a strati, giacca o mantellina impermeabile, scarpe da trekking, almeno 1,5 lt di acqua a persona, snack.

COME PARTECIPARE: la prenotazione è obbligatoria e va effettuata tramite il pulsante PRENOTA, non oltre 48 ore dall’inizio dell’evento, a questo link: https://bit.ly/3TxFsOo

La conferma di prenotazione sarà data tramite comunicazione specifica a ciascun partecipante.

CONTATTI

www.beescover.com

hello@beescover.com