Escursione dal Molinetto della Croda al Bivacco Marsini

Il percorso proposto porta alla scoperta delle incantevoli colline di Refrontolo e Tarzo (TV). Aree di interesse geologico, naturalistico e da sempre vissute dall’Uomo per le sue attività agricole e non solo.

Colline ricche di acqua, di sole, boschi e vigne, e di strepitosi panorami. Se il tempo lo permette è possibile vedere fino al mare!

Durante la nostra passeggiata potremmo ammirare anche il Molinetto della Croda, piccolo gioiello di architettura rurale, un mulino ad acqua incastonato nella roccia e risalente a quasi 400 anni fa.

(visitabile internamente a pagamento. Info sul sito: https://www.molinettodellacroda.it/)

E attraverso un bellissimo sentiero in cresta, raggiungeremo anche il Bivacco Marsini, un piccolo e grazioso casolare adibito appunto a bivacco.

?RITROVO: presso il parcheggio esterno del Molinetto della Croda – Refrontolo (TV)

? DURATA: 3 ore

?LUNGHEZZA: 8 km circa | Dislivello POSITIVO: 300 metri – medio (alcuni brevi tratti sono ripidi). I bambini che partecipano devono avere un minimo di allenamento nel camminare.

??RACCOMANDAZIONI:

– scarpe da trekking ADEGUATE obbligatorie

– abbigliamento adeguato alla stagione e alle temperature del luogo

– zaino con acqua e/o snack

– bastoncini da trekking per chi è abituato ad usarli

??? Percorso non adatto ai passeggini

?CANI: sono i benvenuti, se tenuti a guinzaglio

? CONTRIBUTO

13€ ADULTI

5€ Ridotto per RAGAZZI fino a 16 anni

? NOTE AGGIUNTIVE

Il biglietto NON include ingresso al Molinetto

? DOMENICA 17 MARZO 2024

1° turno: ? 10:00

2° turno: ? 10:30

3° turno: ? 14:30

4° turno: ? 15:00



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA dal link www.venetosegreto.com/eventi