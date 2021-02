Nella valle del torrente Lierza il tempo è ancora scandito dalla ruota di un antico mulino, quella del pittoresco Molinetto della Croda, un edificio rurale risalente al XVII secolo costruito sulla roccia. Un pezzo di storia custodito in un angolo quasi segreto della Marca Trevigiana.



Partiremo dall’antico mulino per poi addentrarci tra i boschi, i torrenti e i vigneti tipici delle prime colline trevigiane, dove ci faranno da sottofondo le storie, le leggende e le tradizioni popolari.



Percorreremo i sentieri che hanno visto le fatiche e i sudori dei minatori che estraevano la lignite.



Raggiungeremo il Casinet de Och, antica abitazione rurale ora adibita a bivacco, per poi attraversare vallette e valli sui cui pendii dominano i vigneti di Prosecco e di Marzemino, vino decantato da Mozart.



Nel corso dei secoli questi luoghi hanno ispirato artisti e incantato migliaia di visitatori e, anche noi, passo dopo passo, ci lasceremo sorprendere dalle emozioni che questo paesaggio ci saprà regalare.



RITROVO: presso parcheggio vicino al Molinetto della Croda (sul lato strada opposto al Molinetto e al piazzale principale), in via Molinetto, Refrontolo (TV).



DURATA: 3 ore e mezza circa soste incluse (variabile a discrezione degli organizzatori e delle condizioni meteo).



TARIFFE: € 13 per gli adulti. € 8 per i bambini e i ragazzi dagli 8 fino ai 14 anni. Fino ai 7 anni gratis.



LUNGHEZZA: 7 km

DIFFICOLTÀ: medio.

DISLIVELLO: 350 m.



EQUIPAGGIAMENTO:

Abiti comodi, possibilmente a strati, giacca o mantellina impermeabile, scarpe da trekking (con suola ben solcata), almeno 1 lt di acqua a persona, snack, mascherina, guanti, gel disinfettante.



COME PARTECIPARE:

LA PRENOTAZIONE È OBBLIGATORIA E VA EFFETTUATA ENTRO DUE GIORNI PRIMA DELL’USCITA secondo una delle seguenti modalità:

- compilando il modulo al seguente link: https://www.beescover.com/dove/alla-scoperta-del-molinetto-della-croda-e-dei-suoi-colli/

- scrivendo una email a giulia@beescover.com;

- inviando un messaggio su Whatsapp o telefonando al numero +39 324 5461686.

La conferma di prenotazione sarà data tramite comunicazione specifica a ciascun partecipante.



CONTATTI

www.beescover.com

giulia@beescover.com

Whatsapp/tel.: +39 324 5461686



MAGGIORI INFORMAZIONI: https://www.beescover.com/dove/alla-scoperta-del-molinetto-della-croda-e-dei-suoi-colli/



IMPORTANTE

Al fine di garantire lo svolgimento dell’attività in massima sicurezza per partecipare all’escursione è necessario aver preso visione e accettato il Regolamento Covid 19 consultabile qui: https://bit.ly/2AK6v63. Il partecipante riceverà il regolamento al momento della conferma di prenotazione, dovrà stamparlo, portarlo con sé al ritrovo dell’escursione e firmarlo in presenza unitamente ad una penna personale. Tutti i partecipanti dovranno essere muniti dei dispositivi di protezione individuali.

Ringraziamo fin da ora per la collaborazione.



Escursione gestita da Guida Ambientale Escursionistica associata AIGAE, abilitata ai sensi della L.R. E.R. n. 4 del 1/2/2000 e successive modifiche.