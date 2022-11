Escursione: il Monte Pallone tra castagni e pittoreschi borghi

Un’escursione tra castagni e pittoreschi borghi immersi nei colori autunnali. Da Tovena, antico borgo dalle caratteristiche case in pietra adagiato ai piedi del Passo San Boldo, imboccheremo un sentiero che ci condurrà alla scoperta del Monte Pallone. Passo dopo passo, conosceremo molte curiosità sulla fauna, flora, tradizioni e storia locale. Un'occasione per ammirare paesaggi ricchi di fascino in uno dei periodi più magici dell’anno, l'autunno.

RITROVO: Cison di Valmarino. Il punto di ritrovo verrà indicato nella conferma di prenotazione.

DURATA: 4.15 ore circa soste incluse (variabile a discrezione degli organizzatori e delle condizioni meteo).

TARIFFE: 16 euro per gli adulti. 10 euro per i bambini e i ragazzi dai 7 fino ai 14 anni.

LUNGHEZZA: 9.5 chilometri

DIFFICOLTÀ: medio-facile.

DISLIVELLO: 350 metri.

EQUIPAGGIAMENTO: abiti comodi, possibilmente a strati, giacca o mantellina impermeabile, scarpe da trekking, almeno 1,5 lt di acqua a persona, snack.

COME PARTECIPARE: la prenotazione è obbligatoria e va effettuata tramite il pulsante PRENOTA, non oltre 48 ore dall’inizio dell’evento, a questo link: https://bit.ly/3TB3sAu

La conferma di prenotazione sarà data tramite comunicazione specifica a ciascun partecipante.

CONTATTI

www.beescover.com

hello@beescover.com

WhatsApp: +39 3245461686

MAGGIORI INFORMAZIONI: https://bit.ly/3TB3sAu