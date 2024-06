Le meraviglie di Parco Bolasco e la sua villa

In Borgo Treviso, a Castelfranco, c’è un gioiello architettonico e botanico che ancora in pochi conoscono.

Per tutto il ‘500 fu dimora della famiglia Corner, del ramo di San Maurizio della Ca Granda. Con la caduta della Serenissima la proprietà passo in mano ai conti Revedin.

La grande e bellissima villa Revedin Bolasco ed il suo meraviglioso parco all’inglese sono stati realizzati nella seconda metà dell’800 per opera di architetti famosi del tempo, tra cui G.B. Meduna e Antonio Caregaro Negrin. La passione equestre del committente, il conte

Francesco Revedin, si manifesta nelle scuderie e nell’originalissima Cavallerizza, ornata da 52 statue scolpite da Orazio Marinali. Il parco è un alternarsi di specchi d’acqua, prati, collinette, gruppi arborei tra cui rarità botaniche, con un effetto estetico e coloristico di grande impatto. Non per niente qualche anno fa è stato

onorato del titolo di “Parco più bello d’Italia”! Una visita da non perdere, dunque!



