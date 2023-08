Escursione al bellissimo Parco del Sile

Una passeggiata nel Parco Naturale del Fiume Sile, laddove il fiume nasce.

Camminare nell’area protetta delle sorgenti del Sile significa immergersi in un’area verde immersa in una campagna tradizionale con elementi che riportano ad un passato antico, come i campi chiusi, i rii, i prati e le querce secolari.

Cammineremo di fianco al fiume appena sorto e, percorrendo un bellissimo sentiero con passerelle di legno, osserveremo le risorgive e l’acqua che gorgoglia placida e limpida, dando vita al fiume che passa per Treviso. Ascolteremo, seduti sotto la grande quercia, simbolo di quei luoghi, le storie e le leggende ambientate in questo ambiente da favola, dove ogni angolo nasconde un segreto e un mistero.



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA dal link: www.venetosegreto.com/eventi/