Critical Mass - Edizione Speciale di "Pedali resistenti"

A quattro giorni di distanza dal 25 Aprile, GRA Grande Raccordo Ambientale in collaborazione con FIAB ed ANPI propongono un itinerario in bicicletta attraverso i luoghi e le vie dedicate alla Resistenza in città, perché oggi più che mai pedalare vuol dire resistere!



La Critical Mass, evento che il collettivo ambientalista propone da un anno ogni ultimo giovedì del mese, e che vuole sensibilizzare all'uso della bicicletta non solo come mezzo ludico ma come mezzo di trasporto valido per tutti i giorni e per tutte le occasioni, per una vera rivoluzione delle modalità di spostamento in contesti urbani, torna in presenza dopo alcuni mesi forzatamente online a causa della situazione sanitaria e propone dei contenuti intrinsecamente "Resistenti"!



Perché fare memoria della Liberazione e della Resistenza?

Fare memoria della Resistenza è anche resistere, attraverso azioni continue e concrete mirate al contrasto ai cambiamenti climatici, alla lotta all'inquinamento atmosferico, a un modello che si sta rivelando dannoso per noi e per il prossimo.

Ricordiamo chi ha combattuto la sopraffazione in passato, donandoci la possibilità di impegnarci ora contro gli abusi del presente.



I partigiani “hanno saputo conservare la speranza, il sogno l'impegno” che noi tutti dovremmo continuare a coltivare.



Ritrovo ore 18.50 sotto la statua della Teresona, Piazza Indipendenza TV.

Partendo dal centro storico, passeremo per San Pelaio per poi raggiungere Prato della Fiera! In queste due tappe avremo modo di sentire i racconti di ANPI e ISTRESCO relativi ai nomi delle vie, ai protagonisti della Resistenza e ad alcuni fatti riguardanti la città.



L'evento si svolgerà in conformità alla normative anti Covid, e sarà riprogrammato in caso di pioggia.