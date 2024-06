Escursione con pic-nic in Val de Scroa

Indirizzo non disponibile

Domenica 9 Giugno è in programma un'escursione guidata con pic-nic.



Alle ore 9:30 si parte da Passo San Boldo.

Arrivati in Val de Scroa si potrà ricaricarsi con un bel pic-nic e ripartire con il pieno di energie!

Il percorso sarà di 9km con un dislivello di 400m e il rientro è previsto per le 15:30.

Si consiglia l'uso di scarpe da trekking e abbigliamento a cipolla.



Il costo è di 30€ a persona, comprensivo di pic-nic, escursione e assicurazione.





Caterina +39 3404801420